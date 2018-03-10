На прошлой неделе правительственная коалиция Рады оказалась на грани развала. Голосование за пакет законов по декоммунизации и признанию ОУН-УПА борцами за независимость Украины сплотило депутатов, но серьезной трещины избежать не удастся.
Реалии в Украине все меньше похожи на то, что обещали политики во после Революции Достоинства. Показательные аресты чиновников стали характерной чертой режима популизма. Невозможность дать народу хлеба новая власть компенсирует зрелищами.
По словам министра, на сегодняшнем заседании в Печерском суде прокуратура отозвала ходатайство об аресте для того, чтобы расширить его, дополнив дополнительными статьями обвинения и эпизодами по обвинению в коррупционных действиях.
Топливо для работы спасателей ГСЧС закупались по завышенным ценам у частных компаний "Юкойл" и "Альянс", 15-20% от завышения сумм в виде "откатов" перечислялись на счета Бочковского и Стоецкого на Кипре и на острове Джерси, сообщил Антон Геращенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.