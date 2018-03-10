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    Василий Стоецкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Сергей Бочковский
    Продлена мера пресечения для экс-главы ГСЧС Бочковского - адвокат
    20:08 27.07.2015
    95Дело Ефремова. Первый пошел?
    По словам юриста, мера пресечения для Сергея Бочковского и бывшего заместителя главы Госслужбы ЧС Украины Сергея Стоецкого продлена до 26 сентября. Они вышли под залоги в 1,18 млн грн для каждого.
    Сергей Бочковский
    Следствие по делу Бочковского продлено до шести месяцев - ГПУ
    11:58 26.05.2015
    65Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно данным Юрия Севрука, следствие продлено в связи с необходимостью проведения ревизий и экспертиз. Расследования продолжается.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украина, наши дни: борьба с коррупцией как метод борьбы за власть
    09:16 13.04.2015
    1240Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    На прошлой неделе правительственная коалиция Рады оказалась на грани развала. Голосование за пакет законов по декоммунизации и признанию ОУН-УПА борцами за независимость Украины сплотило депутатов, но серьезной трещины избежать не удастся.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Апелляционный суд Киева оставил в силе залог для Стоецкого
    14:09 10.04.2015
    74Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывший заместитель главы Госслужбы ЧС, задержанный прямо на заседании правительства, остался на свободе под личное обязательство - залог в 1,2 миллиона гривен.
    Сергей Бочковский
    Обзор соцсетей: залог – это официальная взятка
    18:50 02.04.2015
    423Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывшего главного спасателя Украины Сергея Бочковского и его зама Василия Стоецкого, задержанных в прямом эфире во время заседания Кабмина, отпустили под залог. Что думают об этом простые украинцы?
    Сергей Бочковский в зале суда
    Экс-главу ГСЧС Бочковского освободили после внесения залога - СМИ
    02:36 02.04.2015
    783Дело Ефремова. Первый пошел?
    Из Лукьяновского СИЗО экс-глава ГСЧС Бочковский поехал сразу в больницу – у него, по словам адвоката, обострился сахарный диабет и повысилось давление.
    Василий Стоецкий. Архивное фото
    Стоецкий внес залог и вышел из-под стражи - адвокат
    14:41 01.04.2015
    532Дело Ефремова. Первый пошел?
    О том, что необходимая сумма была внесена, сообщил в среду адвокат экс-замглавы ГСЧС Станислав Цветинский. Кто внес необходимую сумму, не уточняется.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Родcтвенники Стоецкого ищут 1,18 млн грн для его освобождения под залог
    10:14 30.03.2015
    139Громкие отставки и назначения в Украине
    Близкие арестованного экс-чиновника Госслужбы ЧС Украины ищут более одного миллиона гривен, которые надо внести в качестве залога за Василия Стоецкого.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Заместитель экс-главы ГСЧС арестован до 23 мая
    18:18 28.03.2015
    206Громкие отставки и назначения в Украине
    Сообщается, что он арестован с возможностью внесения залога в 1,18 миллиона гривен. Ранее такую меру пресечения суд определил и самому экс-главе ГЧСЧ.
    Василий Стоецкий. Архивное фото
    Суд освободил Стоецкого из-под стражи
    16:17 28.03.2015
    518
    Соответствующее постановление во время перерыва в судебном заседании объявил прокурор. Однако заседание по избранию ему меры пресечения продолжается.
    Антон Геращенко
    Геращенко обнародовал коррупционные схемы Бочковского и Стоецкого
    22:48 27.03.2015
    1132Громкие отставки и назначения в Украине
    По данным Геращенко, предприятия, которые поставляли топливо ГСЧС, подписали контракт с офшорной компанией Fevrier.inc на консультационные услуги.
    Василий Стоецкий в Печерском райсуде Киева
    Оправдания Стоецкого в Печерском райсуде Киева 
    18:04 27.03.2015
    738Громкие отставки и назначения в Украине
    Бывший заместитель председателя Госслужбы ЧС Украины отверг все обвинения в злоупотреблении служебным положением. Суд отказался его арестовывать.
    Сергей Бочковский
    Имитация правосудия: зачем власть проводит показательные пиар-аресты?
    16:52 27.03.2015
    1576Громкие отставки и назначения в Украине
    Реалии в Украине все меньше похожи на то, что обещали политики во после Революции Достоинства. Показательные аресты чиновников стали характерной чертой режима популизма. Невозможность дать народу хлеба новая власть компенсирует зрелищами.
    Сергей Бочковский
    Аваков: расширенное ходатайство об аресте Бочковского внесут в суд в субботу
    16:28 27.03.2015
    819Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам министра, на сегодняшнем заседании в Печерском суде прокуратура отозвала ходатайство об аресте для того, чтобы расширить его, дополнив дополнительными статьями обвинения и эпизодами по обвинению в коррупционных действиях.
    Сергей Бочковский
    Генпрокурор сменит главу следственной группы по делу Бочковского — депутат
    16:20 27.03.2015
    185Громкие отставки и назначения в Украине
    Нардеп и советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о решении генпрокурора после отказа суда арестовать экс-руководителей Госслужбы ЧС.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Суд отказался арестовать бывшего заместителя главы Госслужбы ЧС
    15:45 27.03.2015
    538Громкие отставки и назначения в Украине
    Печерский суд Киева вернул следователями МВД представление на арест Василия Стоецкого, который был задержан в Кабмине Украины вместе с главой Госслужбы Сергеем Бочковским.
    Сергей Бочковский при задержании на заседании правительства
    Суд изберет меру пресечения экс-главе ГСЧС и его заму в пятницу
    11:36 27.03.2015
    106Громкие отставки и назначения в Украине
    Печерский районный суд Киева изберет меру пресечения Сергею Бочковскому и Василию Стоецкому. К началу судебного заседания судья еще не определен.
    Глава МВД Украины Арсен Аваков
    Материалы дела экс-руководителей ГСЧС переданы в суд - Аваков
    23:00 26.03.2015
    183Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам Авакова, "на сегодняшний день Бочковскому и Стоецкому объявлено подозрение и все материалы переданы в суд".
    Сергей Бочковский при задержании на заседании правительства
    В МВД допрашивают экс-главу ГСЧС, ночь он проведет в изоляторе
    17:56 25.03.2015
    1537Громкие отставки и назначения в Украине
    Следователи министерства внутренних дел допрашивают бывшего главу ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    "Откаты" шли на счета Бочковского и Стоецкого на Кипре и Джерси - МВД
    16:16 25.03.2015
    1045Громкие отставки и назначения в Украине
    Топливо для работы спасателей ГСЧС закупались по завышенным ценам у частных компаний "Юкойл" и "Альянс", 15-20% от завышения сумм в виде "откатов" перечислялись на счета Бочковского и Стоецкого на Кипре и на острове Джерси, сообщил Антон Геращенко.
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