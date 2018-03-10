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    залог

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Михаил Добкин в суде
    Добкин сообщил, кто и когда внесет за него залог
    21:20 15.07.2017
    667Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Согласно информации, сегодняшнее решение суда нардеп Михаил Добкин планирует обжаловать в апелляционной инстанции. "Я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - отметил он.
    Михаил Добкин в суде
    "Оппозиционный блок" готов собрать залог в 50 млн грн за Добкина
    19:51 15.07.2017
    695Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Как заявил депутат от оппозиции Вадим Новинский, члены "Оппозиционного блока" будут помогать Михаилу Добкину "выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе".
    Михаил Добкин в суде
    Добкин: у меня нет 150 млн грн для внесения залога
    15:45 15.07.2017
    176Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Согласно информации народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры - лишить его свободы.
    Игорь Гужва
    Прокуратура требует в 6 раз увеличить размер залога за Гужву
    13:21 29.06.2017
    210Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Согласно информации пресс-службы прокуратуры Киева, обвинением была подана апелляционная жалоба с требованием увеличить размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен.
    Главный редактор Страны Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    Залог за Гужву внесут в понедельник - Лукаш
    02:52 26.06.2017
    76Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам адвоката Елены Лукаш, в понедельник, 26 июня, за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву будет внесен залог, и в самое ближайшее время он будет на свободе.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Редакция издания Гужвы объявила сбор залога для освобождения главреда
    19:43 25.06.2017
    185Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    О сборе 544 тысяч гривен залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого суд арестовал на 60 дней, сообщила заместитель редактора Светлана Крюкова.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Гужва еще не решил, будет ли вносить залог
    02:29 25.06.2017
    215Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн залога
    01:59 22.04.2017
    187Дело Мартыненко: взяли на поруки
    По словам бывшего народного депутата Николая Мартыненко, ни предъявленные ему обвинения, ни мера пресечения включительно с внесением 300 млн грн залога являются неадекватными решениями со стороны обвинения.
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Стало известно, кто внес залог 100 млн грн за Насирова
    22:20 16.03.2017
    708Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Согласно информации нардепа Мустафы Найема, залог внесли супруга и тесть - по 50 млн грн. Тесть Романа Насирова - Александр Глимбовский, владелец корпорации "Альтис-Холдинг".
    Ростислав Кравец
    Залог за Насирова в 100 млн гривен никто не внесет - Кравец
    18:57 13.03.2017
    273Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что сумма залога за Насирова определена для того, чтобы его держать под стражей в СИЗО.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Экс-владельцы "ПриватБанка" не спешат вносить залоги - Минфин
    22:25 27.02.2017
    299Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам министра финансов Александра Данилюка, бывшие собственники "ПриватБанка" взяли на себя обязательства в течение шести месяцев внести залоги, но этот процесс "не соответствует ожиданиям и предоставленным обязательствам".
    Избрание меры пресечение полицейским из Кривого Озера. Архивное фото
    Полицейские по делу об убийстве в Кривом Озере могут выйти под залог
    06:51 22.10.2016
    480Взрыв в здании полиции в Ровно
    Поскольку установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, а не побоев, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс грн каждому.
    При обыске у судьи в Днепре найдены более $54
    Суд Киева назначил залог в 240 тыс грн судье из Днепра, задержанному на взятке
    03:43 09.10.2016
    85Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сторона обвинения обжалует данное постановление, поскольку не согласна с избранием менее строгой меры за коррупционное преступление.
    Молоток судьи
    Суд постановил взять под стражу директора ЗТМК
    21:20 24.09.2016
    306
    Согласно информации, защита директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" подаст апелляцию, а основным аргументом является то, что у директора пятеро несовершеннолетних детей.
    Молоточек судьи
    Отмена залога в суде нарушает права человека - эксперт
    13:19 07.10.2015
    35
    Президент Порошенко призывает отменить залог в коррупционных делах. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко считает, что отмена залога не может привести к позитивным последствиям.
    Наручники
    Адвокат рассказал, смогут ли замы прокурора безнаказанно выйти на свободу
    21:11 08.07.2015
    191Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как надеется адвокат, "если залог внесут, апелляция признает увеличение суммы залога достаточной для того, чтобы обвиняемые не смогли такую сумму найти".
    Сергей Бочковский
    Экс-глава ГСЧС просил отменить ему меру пресечения в виде залога, суд отказал
    19:33 07.04.2015
    139Дело Ефремова. Первый пошел?
    Сообщается, что "если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не будет являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства".
    Луценко та Яценюк об освобождении коррупционеров под залог
    Луценко и Яценюк об освобождении коррупционеров под залог 
    17:56 04.04.2015
    557Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Юрий Луценко, комментируя повышение размера залога за коррупционные преступления, отметил, что задержанные коррупционеры смогут найти десятикратный размер залога от объема ущерба, нанесенного государству.
    Адвокат Бочковского рассказал об аресте экс-главы ГСЧС
    Адвокат Бочковского рассказал об аресте экс-главы ГСЧС 
    14:17 28.03.2015
    276Громкие отставки и назначения в Украине
    Подозреваемый в хищениях экс-глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский арестован до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,184 миллиона гривен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
    Сергей Бочковский
    Экс-глава ГСЧС арестован с возможностью внесения залога
    12:37 28.03.2015
    360Громкие отставки и назначения в Украине
    Залог составляет сумму ущерба, который экс-глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский, по данным следствия, нанес. Согласно информации, сумма залога составила 1,184 миллиона гривен.
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