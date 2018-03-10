Согласно информации, сегодняшнее решение суда нардеп Михаил Добкин планирует обжаловать в апелляционной инстанции. "Я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - отметил он.
Как заявил депутат от оппозиции Вадим Новинский, члены "Оппозиционного блока" будут помогать Михаилу Добкину "выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе".
По словам бывшего народного депутата Николая Мартыненко, ни предъявленные ему обвинения, ни мера пресечения включительно с внесением 300 млн грн залога являются неадекватными решениями со стороны обвинения.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что сумма залога за Насирова определена для того, чтобы его держать под стражей в СИЗО.
По словам министра финансов Александра Данилюка, бывшие собственники "ПриватБанка" взяли на себя обязательства в течение шести месяцев внести залоги, но этот процесс "не соответствует ожиданиям и предоставленным обязательствам".
Поскольку установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, а не побоев, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс грн каждому.
Президент Порошенко призывает отменить залог в коррупционных делах. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко считает, что отмена залога не может привести к позитивным последствиям.
Сообщается, что "если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не будет являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства".
Юрий Луценко, комментируя повышение размера залога за коррупционные преступления, отметил, что задержанные коррупционеры смогут найти десятикратный размер залога от объема ущерба, нанесенного государству.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".