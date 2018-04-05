В Германии суд отпустил Пучдемона на свободу под залог

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть выпущен из немецкой тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро, сообщается в заявлении суда.

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"Высший суд Шлезвиг-Гольштейна по запросу прокуратуры сегодня вынес решение об аресте с целью дальнейшей экстрадиции", — сообщается в пресс-релизе суда. При этом экстрадиционный арест приостановлен, и Пучдемон выйдет на свободу при определенных условиях, в том числе при внесении залоговой суммы.

Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть обвинение в растрате госсредств, а не организации восстания.

Напомним, в Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.