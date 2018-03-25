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    После ареста Пучдемона вспыхнули столкновения с полицией в Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (260)

    (обновлено: )14
    В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии более 30 человек получили травмы. Протесты связаны с задержанием в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
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    Как сообщают медицинские службы, 33 человека получили травмы в результате столкновений в Барселоне, еще двое — в Лериде. Среди пострадавших — несколько сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере три человека задержаны.

    В настоящее время в крупнейших городах Каталонии проходят акции протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. Одна из них — около представительства правительства Испании в Каталонии в Барселоне, где митингующие попытались прорвать полицейский кордон.

    Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

    Митингующие перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

    Смотрите также: Пучдемон задержан полицией Германии на границе с Данией

    В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.

    В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

    Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

    В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.

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