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    Пучдемон задержан полицией Германии на границе с Данией

    (обновлено: )37
    Полиция Германии задержала бывшего главу женералитета Каталонии на границе страны с Данией, сообщил в воскресенье его адвокат.
    Ruptly

    Полиция Германии задержала бывшего главу женералитета Каталонии на границе страны с Данией, сообщил в воскресенье его адвокат.

    "Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — написал адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс в своем микроблоге в Twitter.

    Карлес Пучдемон
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    В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции "корректное".

    Защитник сообщает, что Пучдемон направлялся в Бельгию, чтобы "предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием".

    В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

    В момент выдачи евроордера на арест Пучдемон находился в Финляндии. Полиция Финляндии подтвердила, что получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета и начала обмен дополнительной информацией с Мадридом.

    Однако вечером в субботу организатор визита Пучдемона в Хельсинки депутат парламента Микко Кярня заявила, что бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон покинул Финляндию ещё в пятницу и отправился в Брюссель.

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