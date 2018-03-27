Суд в Германии оставил Пучдемона под стражей

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции. Такое решение принял региональный суд немецкого города Киль.

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"Пучдемон останется под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", — заявили в суде на следующий день после ареста политика.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.