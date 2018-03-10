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    вече

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    "Неуловимый Саакашвили": Сечь под Радой и реакция Порошенко
    10:12 07.12.2017
    6517Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Находящийся в розыске Михаил Саакашвили беспрепятственно провел накануне свое анонсированное вече под Верховной Радой, а глава государства Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал вокруг бывшего грузинского президента.
    Общегородское вече во Львове
    Львовское вече. Садовый проинструктировал горожан насчет мусора - спецкор
    08:56 26.06.2017
    736Невыносимый мусор Львова
    Журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич в эфире "ГС" сообщил, что на вече для обсуждения проблемы с мусором мнение львовян диаметрально разделилось.
    Вече во Львове
    Городское вече во Львове: покричали "Позор!", спели гимн и разошлись 
    18:16 25.06.2017
    409Невыносимый мусор Львова
    В центре Львова состоялось общегородское вече. Его накануне созвал городской голова Андрей Садовый. На площади перед Ратушей львовяне собрались с единственным требованием: снять мусорную блокаду Львова, в которой город живет уже больше года.
    Общегородское вече во Львове
    Вече во Львове: тысячи жителей требовали снять мусорную блокаду
    17:51 25.06.2017
    1239Невыносимый мусор Львова
    Согласно информации, почти 5000 львовян собрались перед ратушей, чтобы потребовать от правительства открыть мусорные полигоны для города и прекратить искусственно созданную блокаду.
    Вече на Майдане
    Вече по случаю годовщины Майдана 
    21:04 18.02.2017
    674Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города привлечены около 5 тыс. правоохранителей.
    Вече на Майдане
    В Киеве проходит вече по случаю годовщины Майдана
    15:24 18.02.2017
    682Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Согласно информации, на Майдане несут службу сотрудники полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.
    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    В Киеве состоялось вече по случаю дня рождения Бандеры
    20:46 01.01.2017
    951
    Во время вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры участники собрания почтили память собратьев из числа представителей ВО "Свобода", погибших в Донбассе.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    На Майдане Незалежности состоялось "народное вече" 
    21:47 21.02.2016
    972Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В Киеве на Майдане Незалежности состоялось "народное вече". На площадь пришли около тысячи человек, в бочках горит огонь для обогрева митингующих. Протестующие заявили о недоверии действующим властям страны.
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности 
    19:15 21.02.2016
    1173Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В Киеве на Майдане Незалежности состоялось "народное вече", передает корреспондент РИА Новости с места событий. На площадь пришли около тысячи человек, в бочках горит огонь для обогрева митингующих.
    Ситуация на Майдане
    Протестующие на Майдане намерены создать "общественное правительство"
    18:17 21.02.2016
    1085Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, на площади находятся около тысячи человек, в бочках горит огонь для обогрева митингующих. Обстановка на акции спокойная, митингующие заявляют о недоверии действующим властям страны.
    В Днепропетровске состоялось вече патриотов
    В Днепропетровске состоялось народное вече
    16:10 07.02.2016
    1474
    На вече пришли представители патриотических организаций, политических партий, ветеранских и молодежных организаций, ультрасы, общественные деятели и просто неравнодушные жители. Всего присутствовало около двух сотен граждан.
    Во Львове проходит вече участников АТО
    Во Львове проходит вече участников АТО
    15:09 07.02.2016
    823
    Согласно информации, бойцы АТО вышли на акцию, чтобы выступить против политических репрессий. Во Львов приехали бойцы добровольческих батальонов, ВСУ, бойцы Нацгвардии из нескольких областей Западной Украины.
    Вече в Кривом Роге
    Жители Кривого Рога в снегопад собрались на вече 
    22:59 17.01.2016
    601Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В Кривом Роге Днепропетровской области прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.
    Вече в Кривом Роге в поддержку внеочередных выборов
    Вече в Кривом Роге: метель и мороз не помеха 
    21:40 17.01.2016
    326Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В Кривом Роге прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Криворожане опасаются, что будут сорваны сроки проведения выборов, так как закон о назначении внеочередных выборов городского головы не подписан президентом Украины и главой ВР.
    В Кривом Роге проходит вече в поддержку внеочередных выборов
    В Кривом Роге проходит вече в поддержку внеочередных выборов - нардеп
    15:30 17.01.2016
    470Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Как отметил Семенченко, закон, принятый Радой в конце декабря, в котором констатируются многочисленные факты фальсификаций и назначаются внеочередные выборы городского головы, не подписан президентом Украины и главой ВР.
    Марш в честь годовщины рождения Степана Бандеры в Киеве
    Шествие в честь дня рождения Бандеры завершилось в Киеве
    22:10 01.01.2016
    2359Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По мнению присутствующего на вече народного депутата Андрея Ильенко, было сложно предугадать, что в результате победы Революции достоинства в феврале 2014 года к "власти придут проходимцы" и лица, которые "хотели плевать на Украину".
    В Кривом Роге горожане собрались на народное вече
    В Кривом Роге горожане собрались на народное вече 
    22:04 13.12.2015
    493Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В воскресенье, 13 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области состоялось народное вече, на котором собравшиеся требовали проведения повторных выборов мэра города.
    Народное вече в Кривом Роге
    Народное вече в Кривом Роге 
    19:27 13.12.2015
    531Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В Кривом Роге Днепропетровской области в воскресенье прошло народное вече, на котором собравшиеся активисты требовали проведения повторных выборов мэра города.
    Народное вече в Кривом Роге
    Народное вече в Кривом Роге 
    18:01 06.12.2015
    734Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    У городского совета Кривого Рога на народное вече собрались около тысячи человек. Они считают, что кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул победил во втором туре местных выборов с многочисленными нарушениями.
    Митинг в Кривом Роге
    Жители Кривого Рога протестуют против результатов выборов 
    19:17 22.11.2015
    1288Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Около двух тысяч человек пришли к зданию городского совета Кривого Рога, чтобы поддержать кандидата от партии "Самопомич" Юрия Милобога, который проиграл на выборах мэра города кандидату от "Оппозиционного блока" Юрию Вилкулу.
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