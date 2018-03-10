Находящийся в розыске Михаил Саакашвили беспрепятственно провел накануне свое анонсированное вече под Верховной Радой, а глава государства Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал вокруг бывшего грузинского президента.
В центре Львова состоялось общегородское вече. Его накануне созвал городской голова Андрей Садовый. На площади перед Ратушей львовяне собрались с единственным требованием: снять мусорную блокаду Львова, в которой город живет уже больше года.
На Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города привлечены около 5 тыс. правоохранителей.
Согласно информации, на Майдане несут службу сотрудники полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось "народное вече". На площадь пришли около тысячи человек, в бочках горит огонь для обогрева митингующих. Протестующие заявили о недоверии действующим властям страны.
Согласно информации, на площади находятся около тысячи человек, в бочках горит огонь для обогрева митингующих. Обстановка на акции спокойная, митингующие заявляют о недоверии действующим властям страны.
На вече пришли представители патриотических организаций, политических партий, ветеранских и молодежных организаций, ультрасы, общественные деятели и просто неравнодушные жители. Всего присутствовало около двух сотен граждан.
Согласно информации, бойцы АТО вышли на акцию, чтобы выступить против политических репрессий. Во Львов приехали бойцы добровольческих батальонов, ВСУ, бойцы Нацгвардии из нескольких областей Западной Украины.
В Кривом Роге Днепропетровской области прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.
В Кривом Роге прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Криворожане опасаются, что будут сорваны сроки проведения выборов, так как закон о назначении внеочередных выборов городского головы не подписан президентом Украины и главой ВР.
Как отметил Семенченко, закон, принятый Радой в конце декабря, в котором констатируются многочисленные факты фальсификаций и назначаются внеочередные выборы городского головы, не подписан президентом Украины и главой ВР.
По мнению присутствующего на вече народного депутата Андрея Ильенко, было сложно предугадать, что в результате победы Революции достоинства в феврале 2014 года к "власти придут проходимцы" и лица, которые "хотели плевать на Украину".
У городского совета Кривого Рога на народное вече собрались около тысячи человек. Они считают, что кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул победил во втором туре местных выборов с многочисленными нарушениями.
Около двух тысяч человек пришли к зданию городского совета Кривого Рога, чтобы поддержать кандидата от партии "Самопомич" Юрия Милобога, который проиграл на выборах мэра города кандидату от "Оппозиционного блока" Юрию Вилкулу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".