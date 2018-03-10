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    Святослав Олийнык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Прощальное вече команды Коломойского
    Прощальное вече команды Коломойского 
    12:00 29.03.2015
    2290Отставка Коломойского. Что дальше.
    В Днепропетровске состоялось прощальное вече команды экс-губернатора Игоря Коломойского. Заявлений о создании новой политической силы, как ожидалось, так и не прозвучало.
    Игорь Коломойский и Святослав Олийнык
    СМИ: зам Коломойского станет первым заместителем нового губернатора
    10:30 27.03.2015
    1051Отставка Коломойского. Что дальше.
    В окружении Коломойского обсуждают возможность создания собственной политической силы, которая начнет свой поход в большую политику с участия в осенних местных выборах.
    Игорь Коломойский и Святослав Олийнык
    Прощальный банкет команды Коломойского 
    10:11 27.03.2015
    3443Отставка Коломойского. Что дальше.
    После официальной церемонии представления нового губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, ближе к полуночи, команда Игоря Коломойского устроила небольшую прощальную вечеринку в здании облгосадминистрации.
    Заместитель губернатора Днепропетровской области Святослав Олийнык
    Еще один заместитель Коломойского уходит в отставку
    15:13 25.03.2015
    799Громкие отставки и назначения в Украине
    Святослав Олийнык, который отрицал обвинения главы СБУ Наливайченко в причастности к финансированию вооруженных группировок, подал в отставку.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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