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    Аваков отреагировал на восстановление Бочковского в должности

    (обновлено: )13101
    По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Артема Шевченко, Арсен Аваков считает, что восстановленный судом в должности глава ГСЧС Сергей Бочковский не имеет морального права ее занимать.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что восстановленный судом в должности глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский не имеет морального права ее занимать, заявил в пятницу пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
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    Накануне Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В пятницу Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

    "Министр Аваков считает, что подсудимый Бочковский, обвиняемый в служебных преступлениях, не имеет ни морального, ни этического права занимать должность главы Госслужбы по ЧС", — цитирует слова Шевченко "Украинская правда".

    В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой Госслужбы по ЧС был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет ведомство по сегодняшний день.

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