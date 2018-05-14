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    Киев

    В Киеве столкнулись две маршрутки, есть жертвы

    (обновлено: )353
    Сообщается, что предварительным данным столкновение произошло из-за того, что у виновника аварии констатировали подозрение на инсульт.
    На месте ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева столкнулись две маршрутки, одного человека забрала скорая помощь

    Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

    По словам водителя маршрутного автобуса, он стоял на конечной остановке в отстойнике, как вдруг в него врезался сзади его коллега.

    Мужчина попытался выяснить причину ДТП, но адекватного ответа не дождался и вызвал скорую.

    По словам полицейских, медики констатировали у виновника аварии подозрение на инсульт, его забрала карета "скорой".

    espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве

    Напомним, в Белоруссии произошла авария в воскресенье около 7 утра, когда детская футбольная команда возвращалась с соревнований из Польши в Украину через Белоруссию. По предварительной информации ГАИ, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

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