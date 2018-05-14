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    Киев

    Центр Киева парализован 9-балльными пробками

    (обновлено: )9520
    По информации портала "Яндекс.Пробки", из-за из-за перекрытия Крещатика к финалу Лиги Чемпионов центр столицы парализован пробками.
    Машины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. По данным на 19:15 понедельника, 14 мая, пробки в столице достигли 9 баллов из-за перекрытия Крещатика к финалу Лиги Чемпионов и ряда других улиц центра города.

    Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

    Так движение осложнено на бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Антоновича, Новогоспитальной, Симона Петлюры, Деловой и проезжей части Крещатика.

    На Левом берегу пробки традиционно образовались вокруг Дарницкой площади и станции метро Левобережная. 

    yandex.ua
    Пробки в Киеве
    yandex.ua
    Пробки в Киеве

    Ранее Министерство внутренних дел Украины предупредило о перекрытии в Киеве с понедельника и до конца месяца движения для автомобилей по части улицы Крещатик.

    Напомним, 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля".

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