Центр Киева парализован 9-балльными пробками

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. По данным на 19:15 понедельника, 14 мая, пробки в столице достигли 9 баллов из-за перекрытия Крещатика к финалу Лиги Чемпионов и ряда других улиц центра города.

Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Так движение осложнено на бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Антоновича, Новогоспитальной, Симона Петлюры, Деловой и проезжей части Крещатика.

На Левом берегу пробки традиционно образовались вокруг Дарницкой площади и станции метро Левобережная.

yandex.ua Пробки в Киеве

yandex.ua Пробки в Киеве

Ранее Министерство внутренних дел Украины предупредило о перекрытии в Киеве с понедельника и до конца месяца движения для автомобилей по части улицы Крещатик.

Напомним, 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля".