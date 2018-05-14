Дело Савченко: суд решает, продлевать ли ей срок ареста. Онлайн

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В понедельник, 14 мая, Шевченковский суд Киева рассматривает ходатайство следователей о продлении ареста народному депутату Надежде Савченко еще на два месяца.

Савченко была арестована по решению суда на два месяца без права выйти под залог 23 марта. После этого депутат находится в киевском следственном изоляторе СБУ, где Савченко объявила голодовку.

За время следствия Савченко побывала на экспертизе, где было проведен ее допрос на полиграфе. Также депутат уже дважды отказалась от своих адвокатов. Во время судебного заседания 14 мая он заявила, что юристы не прислушивались к мнению подзащитной, старались устранить из процесса родственников Савченко. Она пригрозила адвокатам жалобой с требованием отзыва лицензии.