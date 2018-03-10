Как "Укрпочта" может увеличить доступность лекарств в сельской местности, прокомментировали исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов и директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.
В Киеве от гриппа умерло уже четыре человека, еще четверо находятся в реанимации. Власти вводят заградительные меры и уверяют, что обеспечили стационары и аптеки всем необходимым, но препаратов против свиного гриппа в аптеках столицы практически нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.