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В Киеве от гриппа умерло уже четыре человека, еще четверо находятся в реанимации. Власти вводят заградительные меры и уверяют, что обеспечили стационары и аптеки всем необходимым, но препаратов против свиного гриппа в аптеках столицы практически нет.