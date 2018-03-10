Как "Укрпочта" может увеличить доступность лекарств в сельской местности, прокомментировали исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов и директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.
Медпрепараты для лечения пандемического гриппа в сети коммунальных аптек Киева есть и их стоимость не будут повышаться, даже если цены будут поднимать производители, сообщил гендиректор киевского КП "Фармация" Руслан Свитлый.
Цены на лекарства теперь будут устанавливаться в зависимости от курса валют. Как сообщили в Минздраве, такой шаг предпринят из-за жалоб как со стороны медучреждений, так и со стороны аптек по поводу нестабильного ценообразования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".