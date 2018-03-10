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    Руслан Свитлый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Директор сети аптек Фармация Руслан Свитлый.
    Из-за референтных цен в аптеках пропадут оригинальные лекарства - Свитлый
    14:02 31.01.2017
    693Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый в эфире "ГС" заявил, что украинцы будут ездить за оригинальными лекарствами в соседнюю страну.
    Руслан Свитлый
    Свитлый: украинцы будут ездить за оригинальными лекарствами в соседнюю страну
    10:58 31.01.2017
    832Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый в эфире "ГС" заявил, что установленные Минздравом референтные цены на лекарства не сопоставимы с реальной стоимостью оригинальных препаратов в Украине.
    Руслан Свитлый
    Эксперт о том, кого спасет референтное ценообразование на лекарства
    09:32 03.01.2017
    862Медреформа или медицинский геноцид?
    Гендиректор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый в эфире "ГС" заявил, что система реимбурсации убыточна для аптек изначально, более того, МОЗ не предоставил аптекарям время для адаптации.
    Директор сети аптек Фармация Руслан Свитлый.
    Об аптеках сельской местности замолвите слово
    17:12 01.12.2016
    176
    Как "Укрпочта" может увеличить доступность лекарств в сельской местности, прокомментировали исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов и директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.
    Лекарства
    Мы не повышали цены на лекарства от гриппа: глава КП "Фармация"
    10:10 24.01.2016
    390Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Жители столицы обратились в горсовет с жалобой, что цены на противовирусные препараты в коммунальной аптечной сети "Фармация" выше, чем в других аптеках Киева.
    Градусник и таблетки. Архивное фото
    Лекарства в Киеве подорожают, но не везде - эксперт
    09:02 17.01.2016
    572Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Гендиректор КП "Фармация" Руслан Свитлый заявил, что столичная коммунальная сеть аптек сможет обеспечить киевлян противовирусными препаратами по фиксированной стоимости.
    Градусник и таблетки. Архивное фото
    На противовирусные препараты цены повышаться не будут – "Фармация"
    18:31 15.01.2016
    414Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Медпрепараты для лечения пандемического гриппа в сети коммунальных аптек Киева есть и их стоимость не будут повышаться, даже если цены будут поднимать производители, сообщил гендиректор киевского КП "Фармация" Руслан Свитлый.
    Шприц и таблетки. Архивное фото
    Привязка цен на лекарства к валюте не скажется на розничном рынке – эксперт
    05:18 08.07.2015
    130
    Цены на лекарства теперь будут устанавливаться в зависимости от курса валют. Как сообщили в Минздраве, такой шаг предпринят из-за жалоб как со стороны медучреждений, так и со стороны аптек по поводу нестабильного ценообразования.
    Таблетки
    Цены на лекарства привяжут к курсу доллара. Что изменится – мнение эксперта
    07:15 07.07.2015
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    Инициатива Кабмина о корректировке цен на медпрепараты с учетом курса валют облегчит бюджетные закупки лекарств, а на розничном фармрынке не произойдет существенных изменений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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