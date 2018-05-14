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    Культура

    Приезд Ани Лорак в Киев разделил украинцев

    (обновлено: )84
    В понедельник певица Ани Лорак приехала в Киев, о чем поделилась со своими подписчиками в соцсети. Одни обрушились с критикой на звезду, другие, наоборот, поддержали ее.
    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, проживающая и выступающая в России, приехала в Киев вместе с мужем Муратом Налчаджиоглу.

    Снимок выложила артистка в понедельник на своей странице в Instagram, сопроводив его смайликом в виде сердца.

    За несколько часов фотография набрала почти 70 тысяч "лайков".

    Ани Лорак танцует под песню Мадонны
    Instagram Ани Лорак
    Ани Лорак блеснула под песню Мадонны

    Одни подписчики обрушились с критикой на Лорак, другие, наоборот, поддержали звезду:

    — "Давай домой, рашистка".

    — "Она в первую очередь артистка! А делать ее белой вороной на фоне украинской войны, считаю как минимум неадекватно".

    — "Собаки лают, караван идет".

    — "Вы красавица, а турок страшненький".

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    — "Красивая женщина, талантливая певица, один из лучших голосов Украины!".

    — "Надо же какие люди, что она забыла здесь? Есть любима Мацква, туда и отправляйся".

    — "Приятно смотреть на красивых людей, которые знают, чего хотят в этой жизни".

    — "Сейчас очень гнилой народ! Им развести раз плюнуть! Вы двое! Шагайте с поднятой головой! И не слушайте никого".

    instagram.com/anilorak
    Приезд Ани Лорак в Киеве

    Ранее Ани Лорак взорвала сеть образом Снежной Королевы.

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