Приезд Ани Лорак в Киев разделил украинцев

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, проживающая и выступающая в России, приехала в Киев вместе с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Снимок выложила артистка в понедельник на своей странице в Instagram, сопроводив его смайликом в виде сердца.

За несколько часов фотография набрала почти 70 тысяч "лайков".

Одни подписчики обрушились с критикой на Лорак, другие, наоборот, поддержали звезду:

— "Давай домой, рашистка".

— "Она в первую очередь артистка! А делать ее белой вороной на фоне украинской войны, считаю как минимум неадекватно".

— "Собаки лают, караван идет".

— "Вы красавица, а турок страшненький".

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— "Красивая женщина, талантливая певица, один из лучших голосов Украины!".

— "Надо же какие люди, что она забыла здесь? Есть любима Мацква, туда и отправляйся".

— "Приятно смотреть на красивых людей, которые знают, чего хотят в этой жизни".

— "Сейчас очень гнилой народ! Им развести раз плюнуть! Вы двое! Шагайте с поднятой головой! И не слушайте никого".

instagram.com/anilorak Приезд Ани Лорак в Киеве

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