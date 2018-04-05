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    Культура

    "Как султанша". Ани Лорак удивила новым фото

    (обновлено: )102261
    Фотография набрала почти 55 тысяч "лайков". Одни подписчики в очередной раз рассыпались в комплиментах, похвалив Лорак за красоту, однако другим не понравилось, что звезда была в "полотенце и бриллиантах".
    Ани Лорак
    instagram.com/anilorak

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, выложила новое фото на своей странице в Instagram, за которой следят более 3,7 миллиона подписчиков.

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    На снимке звезда запечатлена в белом халате и полотенце такого же цвета. При этом на ней надеты массивные серьги и колье.

    Фотография набрала почти 55 тысяч "лайков", а также множество комментариев, в частности: "Красавица, как всегда, шикарная!", "В полотенце и в бриллиантах? Ну не комильфо, даже для провокации", "Шикарная", "Богиня", "Я с каждым днем, глядя на вас, все больше и больше восхищаюсь вами", "Далеко ей до Мадонны!", "Как султанша".

    Ранее Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото.

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