"Как султанша". Ани Лорак удивила новым фото

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, выложила новое фото на своей странице в Instagram, за которой следят более 3,7 миллиона подписчиков.

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На снимке звезда запечатлена в белом халате и полотенце такого же цвета. При этом на ней надеты массивные серьги и колье.

Фотография набрала почти 55 тысяч "лайков", а также множество комментариев, в частности: "Красавица, как всегда, шикарная!", "В полотенце и в бриллиантах? Ну не комильфо, даже для провокации", "Шикарная", "Богиня", "Я с каждым днем, глядя на вас, все больше и больше восхищаюсь вами", "Далеко ей до Мадонны!", "Как султанша".

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак

Ранее Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото.