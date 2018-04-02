Ани Лорак покорила новым образом

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией.
Cмотрите также: Ани Лорак блеснула под песню Мадонны
На ней звезда предстала в деловом стиле. За первые шесть минут после публикации снимок набрал более 3,5 тысячи "лайков", а также множество комментариев, в частности: "Фигура топ", "Красотка", "Лучшая из лучших", "Вы настоящая женщина. Будьте счастливы и озаряйте своим светом этот мир!".
Ани Лорак/Instagram, 2 апреля 2018
Ранее Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото.