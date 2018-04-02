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    Культура

    Ани Лорак покорила новым образом

    (обновлено: )102371
    Звезда запечатлена в строгом платье с вырезами по бокам. Новый снимок молниеносно стал набирать "лайки" - только за первые шесть минут новое фото оценили 3,5 тысячи подписчиков.
    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией.

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    На ней звезда предстала в деловом стиле. За первые шесть минут после публикации снимок набрал более 3,5 тысячи "лайков", а также множество комментариев, в частности: "Фигура топ", "Красотка", "Лучшая из лучших", "Вы настоящая женщина. Будьте счастливы и озаряйте своим светом этот мир!".

    Ани Лорак/Instagram, 2 апреля 2018

    Ранее Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото.

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