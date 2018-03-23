Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram новое сексуальное фото после концерта в США.

"Увидимся, Лос-Анджелес", — написала в комментарии певица.

anilorak Ани Лорак

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Ранее сообщалось, что Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском". Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы. Присутствовали также и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.