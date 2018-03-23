наверх
23.03.201817:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Лорак во время концертов в США выложила новое сексуальное фото

    45910
    Украинская популярная певица Ани Лорак похвасталась новым сексуальным фото в сети. Звезда находится на гастролях в США и судя по комментариям в интернете довольна своими выступлениями.
    Украинская певица Ани Лорак
    anilorak

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram новое сексуальное фото после концерта в США.

    "Увидимся, Лос-Анджелес", — написала в комментарии певица.

    anilorak
    Ани Лорак

    Смотрите также: Мексиканские каникулы Ани Лорак 

    Ранее сообщалось, что Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском". Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы. Присутствовали также и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тимошенко о Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Саммит ЕС в Брюсселе
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире