Ани Лорак похвасталась фигурой в облегающем платье

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица, выступающая в России, Ани Лорак поделилась с подписчиками новым фото, на котором она позирует в белом обтягивающем платье.

"Солнца и тепла в сердце!" — подписала он снимок, на который сразу же отреагировали поклонники — "Наше солнышко. Всегда излучаете такое тепло и свет", "Вы суперпевица и настоящая красавица", "Эталон женской красоты. Моя муза".

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За час новая фотография набрала почти 19 тысяч "лайков".

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак

Ранее Ани Лорак покорила сеть образом Снежной Королевы.