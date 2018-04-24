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    Культура

    Ани Лорак похвасталась фигурой в облегающем платье

    (обновлено: )22430
    На новом снимке Ани Лорак предстала в белом обтягивающем платье. Поклонники похвалили певицу за идеальную фигуру, назвав ее "солнышком", "суперпевицей", "музой".
    Ани Лорак
    instagram.com/anilorak

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица, выступающая в России, Ани Лорак поделилась с подписчиками новым фото, на котором она позирует в белом обтягивающем платье.

    "Солнца и тепла в сердце!" — подписала он снимок, на который сразу же отреагировали поклонники — "Наше солнышко. Всегда излучаете такое тепло и свет", "Вы суперпевица и настоящая красавица", "Эталон женской красоты. Моя муза".

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    За час новая фотография набрала почти 19 тысяч "лайков".

    Ранее Ани Лорак покорила сеть образом Снежной Королевы.

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