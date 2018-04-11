"Как в бахилах". Пользователи высмеяли обувь Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая часто выступает в России, вызвала шквал критики своим новым фото в Instagram, которая артистка подписала "Хочешь чуда? Будь чудом!". Однако пользователи не оценили "чудесный" образ Лорак.

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Больше всего досталось нелепым синим туфлям певицы.

anilorak Ани Лорак и ее синие туфли

"Неужели сами не видят, что туфли сидят хреново. Это ещё мягко сказано!!!", "Туфли 41 размера, меньше не было?" — пишут пользователи в комментариях к записи.

anilorak Комментарии в Instagram Ани Лорак

"Туфли не спадают?", "Показалось, что в бахилах. Да.чудо.особенно туфли…..случайно не Фил одолжил?!" —едко добавляют другие комментаторы.

"Кошмар ходячий! Как не было чувства вкуса, так и нет", — резюмируют третьи.

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