Украинская порноактриса заявила о насилии во время съемок

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинская порнокатриса Алла Мончак, известная как Никки Бенц, решила засудить порностудию Brazzers, обвинив одного из режиссеров студии в сексуальном насилии во время съемок, сообщает Daily Mail.

Актриса заявила, что в ходе съемок по приказу режиссера ее били по лицу, голове и груди, вызвав кровотечение. Также ей вливали в рот воду, заставляя захлебываться.

После этого, по словам актрисы, режиссер заставил Бенц дать интервью и заявить, что она продолжит сниматься в его фильмах. В ином случае режиссер угрожал не выдать ей гонорар. Свои страдания порноактриса оценила в 5 миллионов долларов.

Съемки происходили в конце 2016 года и вскоре после этого Бенц уже заявляла о насилии.

Тогда студия Brazzers допустила, что во время съемок действительно могли иметь место злоупотребления. Также представили компании заявили о разрыве сотрудничества с режиссером.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла запрещенную видеопродукцию.