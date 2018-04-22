наверх
22.04.201809:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Лорак взорвала сеть образом Снежной Королевы

    (обновлено: )90330
    Ани Лорак покорила подписчиков новой фотографией. Большинство поклонников отметили красоту певицы, но нашлись и те, кто посчитал ее взгляд "надменным и пустым".
    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, проживающая и выступающая в России, поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком.

    "Пустите любовь в свое сердце, и пусть она освещает вам путь", — подписала она фотографию, которая набрала уже более 50 тысяч "лайков".

    Смотрите также: Осторожно, горячо! Самая сексуальная девушка Instagram по версии Playboy

    Среди комментариев: "Красивые слова, Каролина", "Какой надменный и пустой взгляд", "Снежная Королева", "Великолепна и прекрасна", "Мегакрасотка", "Душа замирает, когда слышу ваш голос".

    Ранее соцсети активно обсуждали Лорак в белом халате и полотенце.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге