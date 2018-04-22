Лорак взорвала сеть образом Снежной Королевы

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, проживающая и выступающая в России, поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком.
"Пустите любовь в свое сердце, и пусть она освещает вам путь", — подписала она фотографию, которая набрала уже более 50 тысяч "лайков".
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Среди комментариев: "Красивые слова, Каролина", "Какой надменный и пустой взгляд", "Снежная Королева", "Великолепна и прекрасна", "Мегакрасотка", "Душа замирает, когда слышу ваш голос".
Ани Лорак
Ранее соцсети активно обсуждали Лорак в белом халате и полотенце.