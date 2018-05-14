наверх
14.05.201808:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве водитель джипа бросил пострадавших жену и детей на месте ДТП

    (обновлено: )228
    Водитель внедорожника Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенной в первом этаже ТЦ Silver Breeze. На месте происшествия остались супруга и двое детей владельца джипа.
    В Киеве мужчина на внедорожнике протаранил пиццерию
    Фото kiev.informator.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ночью 14 мая в Киеве на Днепровской набережной автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенной в первом этаже ТЦ Silver Breeze.

    В момент аварии, которая произошла около 2.20 ночи в салоне авто находились жена и двое маленьких детей водителя. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.

    Смотрите также: Поездка в ад. На видео попал локомотив, въехавший в пожар

    "Сам виновник аварии сбежал. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители", — пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.

    Фото kiev.informator.ua
    В Киеве мужчина на внедорожнике протаранил пиццерию

    Напомним, в Одессе на Базарной улице автомобиль въехал в летнюю площадку кафе. Оказалось, что подвыпивший посетитель заведения попросил жену сесть за руль, но та не справилась с управлением.

    Смотрите также: В центре Луцка мужчина поджег себя на концерте ко Дню матери (18+)

    Кроме того, в ночь на понедельник, 14 мая, в Оболонском районе Киева произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль Toyota. В машине находилась компания подвыпившей молодежи, при ДТП из салона высыпались пустые пивные бутылки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт