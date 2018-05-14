В Киеве водитель джипа бросил пострадавших жену и детей на месте ДТП

Фото kiev.informator.ua

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ночью 14 мая в Киеве на Днепровской набережной автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенной в первом этаже ТЦ Silver Breeze.

В момент аварии, которая произошла около 2.20 ночи в салоне авто находились жена и двое маленьких детей водителя. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.

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"Сам виновник аварии сбежал. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители", — пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Фото kiev.informator.ua В Киеве мужчина на внедорожнике протаранил пиццерию

Напомним, в Одессе на Базарной улице автомобиль въехал в летнюю площадку кафе. Оказалось, что подвыпивший посетитель заведения попросил жену сесть за руль, но та не справилась с управлением.

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Кроме того, в ночь на понедельник, 14 мая, в Оболонском районе Киева произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль Toyota. В машине находилась компания подвыпившей молодежи, при ДТП из салона высыпались пустые пивные бутылки.