Масштабное ДТП в Запорожье: водителя Lexus задержали

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Водитель Lexus, который стал виновником масштабного ДТП в центре Запорожья, задержан и доставлен на экспертизу.

Об этом сообщила 061 пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Елена Литвинец.

Госпитализированы три человека, среди них ребенок.

061.ua На месте масштабного ДТП в Запорожье

По предварительной информации, виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии, он ехал со скоростью 100 км/ч.

В результате столкновения повреждены семь авто: ВАЗ 2107, Chevrolet Nubira, Renault Kangoo, Honda Accord, Hyundai Accent, ВАЗ 21124 и автобус МАЗ.

В салоне Lexus находились кроме 33-летнего водителя находились пассажиры 38 и 36 лет. У всех обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии.

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