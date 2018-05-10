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    Масштабное ДТП в Запорожье: водителя Lexus задержали

    (обновлено: )49810
    Сообщается, что в результате масштабной аварии разбились семь автомобилей, госпитализированы три человека, среди них ребенок.
    На месте масштабного ДТП в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Водитель Lexus, который стал виновником масштабного ДТП в центре Запорожья,  задержан и доставлен на экспертизу.

    Об этом сообщила 061 пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Елена Литвинец.

    Госпитализированы три человека, среди них ребенок.

    061.ua
    На месте масштабного ДТП в Запорожье

    По предварительной информации, виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии, он ехал со скоростью 100 км/ч.

    В результате столкновения повреждены семь авто: ВАЗ 2107, Chevrolet Nubira, Renault Kangoo, Honda Accord, Hyundai Accent, ВАЗ 21124 и автобус МАЗ.

    В салоне Lexus находились кроме 33-летнего водителя находились пассажиры 38 и 36 лет. У всех обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения.

    Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии. 

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