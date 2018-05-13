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    ДТП в Кировоградской области: погибли маленькие дети

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    Как сообщили в ГСЧС, в результате столкновения автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р
    На месте ДТП в Кировоградской области
    kirovohrad.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Знаменском районе Кировоградской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и двое малолетних детей, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

    "В Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Субоци. В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander". Еще 2 человека, которые находились в автомобиле «Volkswagen Touareg», травмированы и госпитализированы в Знаменской центральной районной больницы", — сообщает подробности аварии ГСЧС.

    Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части  Знаменки с помощью специального инструмента освободили тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Toyota».

    kirovohrad.dsns.gov.ua
    На месте ДТП в Кировоградской области

    Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии. 

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