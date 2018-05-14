В центре Киева до конца месяца перекрыли движение

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины предупредило о перекрытии в Киеве с понедельника и до конца месяца движения для автомобилей по части улицы Крещатик.

"До 30 мая перекрыто движение для автомобилей на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На этом месте будет построен фан-городок на 20 тыс. болельщиков к финалу Лиги Чемпионов", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

Кроме того, власти изменили дорожные знаки, на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого разрешен разворот.

Напомним, 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля".