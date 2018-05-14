наверх
14.05.201810:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева до конца месяца перекрыли движение

    Тема:

    Киев принимает финал Лиги чемпионов (20)

    (обновлено: )8101
    До 30 мая перекрыто движение для автомобилей на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На этом месте будет построен фан-городок на 20 тыс. болельщиков к финалу Лиги Чемпионов.
    В Киеве 8 марта перекрыт Крещатик для Большого женского ралли
    Фото 112. Украина

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины предупредило о перекрытии в Киеве с понедельника и до конца месяца движения для автомобилей по части улицы Крещатик.

    "До 30 мая перекрыто движение для автомобилей на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На этом месте будет построен фан-городок на 20 тыс. болельщиков к финалу Лиги Чемпионов", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

    Кроме того, власти изменили дорожные знаки, на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого разрешен разворот.

    Напомним, 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай (Израиль), победившая в финале международного конкурса "Евровидение-2018", отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после окончания церемонии награждения.
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт