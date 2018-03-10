наверх
10.03.201808:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Микки Рурк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Виктор Постол и Микки Рурк. Видео
    Украинский боксер Постол провел спарринг с Микки Рурком 
    03:14 07.06.2016
    339
    Украинский боксер Виктор Постол на данный момент готовится к объединительному бою с чемпионом WBO американцем Терренсом Кроуфордом. Этот поединок состоится 23 июля в Лас-Вегасе.
    Микки Рурк посетил концерт Ани Лорак в Нью-Йорке
    Неузнаваемый Микки Рурк посетил концерт Ани Лорак в Нью-Йорке
    14:14 18.01.2016
    2430
    Отметим, что поклонники, узнавшие звезду, судя по комментариям в Instagram, были шокированы его внешним видом.
    Американский актер и боксер Микки Рурк (слева) и американский боксер Эллиот Сеймур
    Соперник Рурка боксер Сеймур заявил, что его бой с актером прошел честно
    00:50 02.12.2014
    96
    На вопрос, сколько он получил за бой с Рурком, Сеймур ответил фотографией, на которой было около 3 тысяч долларов, разложенных на кровати.
    Американский актер и боксер Микки Рурк (слева) и американский боксер Эллиот Сеймур
    Боксер Сеймур, проигравший в Москве Микки Рурку, является бездомным - СМИ
    15:27 30.11.2014
    171
    Сообщается, что Сеймур тренировался в одном зале вместе с Рурком и был специально приглашен в Россию для участия в шоу, а до этого он примерно полтора года проживал на улице.
    Американский актер и боксер Микки Рурк
    Микки Рурк хотел бы снова выйти на ринг в марте
    23:51 28.11.2014
    105
    Бой, прошедший в московском ГЦКЗ "Россия" в андеркарде поединка между Русланом Проводниковым и Хосе Луисом Кастильо, завершился победой Рурка нокаутом уже во втором раунде.
    Американский актер и боксер Микки Рурк
    Микки Рурк нокаутировал на ринге боксера Сеймура
    20:40 28.11.2014
    617
    Американский 62-летний актер и боксер Микки Рурк нокаутом победил своего соотечественника Эллиота Сеймура.
    Американский актер и боксер Микки Рурк (слева) и американский боксер Эллиот Сеймур
    Микки Рурк на официальной процедуре взвешивания перед боем в Москве 
    17:30 28.11.2014
    1210
    В случае победы Рурк посвятит ее своей недавно умершей собаке, а после боя хочет поехать в приют и выбрать себе нового питомца.
    Микки Рурк провел открытую тренировку по боксу. Видео
    Микки Рурк провел открытую тренировку по боксу 
    18:02 26.11.2014
    476
    Голливудский актер и бывший профессиональный боксер Микки Рурк провел в Москве открытую тренировку.
    Актер Микки Рурк провел открытую тренировку по боксу. Архивное фото
    Микки Рурк хочет снять фильм о регби и сыграть Распутина
    16:47 26.11.2014
    66
    Американский актер, 62-летний Микки Рурк планирует снять ленту о регби и сыграть Распутина.
    Актер Микки Рурк провел открытую тренировку по боксу. Архивное фото
    Микки Рурк решил снова выйти на профессиональный ринг
    12:37 25.11.2014
    139
    Знаменитый актер согласился выйти на ринг против американца Эллиота Сеймура. Бой пройдет в андеркарте поединка Проводников - Кастильо в Москве 28 ноября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны