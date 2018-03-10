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Тег
Микки Рурк
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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Украинский боксер Постол провел спарринг с Микки Рурком
03:14 07.06.2016
339
Украинский боксер Виктор Постол на данный момент готовится к объединительному бою с чемпионом WBO американцем Терренсом Кроуфордом. Этот поединок состоится 23 июля в Лас-Вегасе.
Неузнаваемый Микки Рурк посетил концерт Ани Лорак в Нью-Йорке
14:14 18.01.2016
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Отметим, что поклонники, узнавшие звезду, судя по комментариям в Instagram, были шокированы его внешним видом.
Соперник Рурка боксер Сеймур заявил, что его бой с актером прошел честно
00:50 02.12.2014
96
На вопрос, сколько он получил за бой с Рурком, Сеймур ответил фотографией, на которой было около 3 тысяч долларов, разложенных на кровати.
Боксер Сеймур, проигравший в Москве Микки Рурку, является бездомным - СМИ
15:27 30.11.2014
171
Сообщается, что Сеймур тренировался в одном зале вместе с Рурком и был специально приглашен в Россию для участия в шоу, а до этого он примерно полтора года проживал на улице.
Микки Рурк хотел бы снова выйти на ринг в марте
23:51 28.11.2014
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Бой, прошедший в московском ГЦКЗ "Россия" в андеркарде поединка между Русланом Проводниковым и Хосе Луисом Кастильо, завершился победой Рурка нокаутом уже во втором раунде.
Микки Рурк нокаутировал на ринге боксера Сеймура
20:40 28.11.2014
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Американский 62-летний актер и боксер Микки Рурк нокаутом победил своего соотечественника Эллиота Сеймура.
Микки Рурк на официальной процедуре взвешивания перед боем в Москве
17:30 28.11.2014
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В случае победы Рурк посвятит ее своей недавно умершей собаке, а после боя хочет поехать в приют и выбрать себе нового питомца.
Микки Рурк провел открытую тренировку по боксу
18:02 26.11.2014
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Голливудский актер и бывший профессиональный боксер Микки Рурк провел в Москве открытую тренировку.
Микки Рурк хочет снять фильм о регби и сыграть Распутина
16:47 26.11.2014
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Американский актер, 62-летний Микки Рурк планирует снять ленту о регби и сыграть Распутина.
Микки Рурк решил снова выйти на профессиональный ринг
12:37 25.11.2014
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Знаменитый актер согласился выйти на ринг против американца Эллиота Сеймура. Бой пройдет в андеркарте поединка Проводников - Кастильо в Москве 28 ноября.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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