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    Вера Брежнева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1241Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева взорвала сеть новым образом
    21:08 16.02.2018
    2514
    На новом фото известная певица запечатлена в ярком платье. За час снимок набрал более 42 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых подписчики хвалят звезду за красоту.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева показала стройное тело
    12:39 07.02.2018
    1129
    Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала в обтягивающем платье. Количество "лайков" превысило 100 тысяч.
    Певица Вера Брежнева. Архивное фото
    Брежнева поделилась редким снимком с Меладзе
    16:58 23.01.2018
    1198
    Фото уже удалено из Instagram-аккаунта. Оно было размещено в Instagram Stories и пропало спустя сутки после публикации, однако поклонники звезды продолжают делиться им.
    Вера Брежнева и Константин Меладзе
    Брежнева впервые показала совместные фото с Меладзе
    17:51 02.01.2018
    1524
    Популярная певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Facebook совместные фотографии со своим супругом Контантином Меладзе. Снимки были сделаны во время съемок новогоднего концерта.
    Вера Брежнева и Светлана Лобода
    Лобода и Брежнева взорвали сеть совместным дефиле
    07:58 12.12.2017
    3864
    Певицы разместили в своих аккаунтах в социальной сети Instagram одинаковое видео, на котором они дефилируют вместе в шикарных нарядах. Подписчики активно обсуждают их внешний вид.
    Оксана Марченко и Вера Брежнева
    Ани Лорак и Брежнева стали строителями
    17:00 01.12.2017
    1692
    Известные певицы, которые чаще выступают в России, снялись в программе телеведущей Оксаны Марченко. В частности, по ее словам, Ани Лорак "с большим трепетом помогала команде "Время Строить" в создании нового дома для участников.
    Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман
    Дочь украинской певицы выступила на модном шоу в Москве
    15:28 22.11.2017
    1956
    Поддержать начинающую модель Соню Киперман приехала и ее мама - певица Вера Брежнева. Снимков дочери она не выкладывала в соцсетях, но поделилась с подписчиками своим нарядом на данном мероприятии.
    Певица Ани Лорак на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
    Лобода, Лорак и Барских получили награды в России
    09:54 13.11.2017
    1440
    Украинские артисты получили премию "Золотой граммофон", торжественная церемония которой состоялась в воскресенье на сцене Кремлевского дворца. В их числе - Лобода, Лорак, Брежнева и Барских.
    Продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева. Архивное фото
    Меладзе впервые прокомментировал тайную свадьбу с Брежневой
    16:56 25.10.2017
    1612
    По словам Константина Меладзе, свадьба состоялась два года назад в Италии. Они провели несколько дней только вдвоем, чтобы "не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни".
    Певица Вера Брежнева. Архивное фото
    Вера Брежнева покоряет сеть ярким образом
    07:48 06.10.2017
    1624
    Поп-певица и актриса Вера Брежнева позирует в красивом длинном платье. Образ дополняют ткани, развеивающиеся вокруг нее. Снимок стремительно набирает просмотры, он набрал уже 190 тысяч "лайков".
    Вера Брежнева. Архивное фото
    Вера Брежнева стала ведущей на российском канале
    17:49 06.09.2017
    968
    Вера Брежнева - ведущая нового шоу на российском телеканале СТС, в котором лучшие вокалисты со всей России будут бороться "за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров".
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева получила две награды в США
    12:20 04.12.2016
    941
    Церемония награждение Big Apple Music Awards 2016 состоялась в Нью-Йорке. Премия проводится ежегодно, начиная с 2009 года, и нацелена на популяризацию исполнителей Центральной Азии, Кавказа и Среднего Востока.
    Константин Меладзе
    Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии - СМИ
    23:46 24.10.2015
    4239
    Меладзе и Брежнева не стали устраивать пышного празднования, но организовали скромную церемонию, на которой присутствовали лишь ближайшие. После росписи молодожены пригласили своих гостей на свадебный обед в гостиничном комплексе Paradiso al Mare.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева взорвала сеть новым образом
    21:08 16.02.2018
    2514
    На новом фото известная певица запечатлена в ярком платье. За час снимок набрал более 42 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых подписчики хвалят звезду за красоту.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1241
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
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