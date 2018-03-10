От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.