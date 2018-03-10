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    Дмитрий Монатик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1243Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Дмитрий Монатик
    Скандал будет? Монатик снялся в рекламе российского мобильного оператора 
    02:43 24.01.2018
    2216Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В рекламном ролике девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки, однако вскоре к ней присоединился Монатик.
    Гройсман перепутал артиста Монатика с депутатом
    Гройсман перепутал артиста Монатика с депутатом 
    19:07 31.03.2017
    676
    Премьер Владимир Гройсман показал как гуляет улицами Житомира. В кадр попала афиша Монатика с анонсом предстоящего концерта в Житомире. Имя артиста вызвало неподдельный интерес главы правительства.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1243
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
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