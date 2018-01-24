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    Скандал будет? Монатик снялся в рекламе российского мобильного оператора

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (538)

    (обновлено: )21103
    В рекламном ролике девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки, однако вскоре к ней присоединился Монатик.
    Дмитрий Монатик
    Дмитрий Монатик, facebook

    Известный украинский певец и телеведущий Дмитрий Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

    Ролик уже  опубликован на YouTube-канале оператора.

    По сюжету девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки. Вместе с ней на пробежке появился и Монатик. 

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    "Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой…"- спел артист в рекламе. 

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    Напомним, ранее глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора". 

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