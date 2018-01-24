Скандал будет? Монатик снялся в рекламе российского мобильного оператора

Известный украинский певец и телеведущий Дмитрий Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

Ролик уже опубликован на YouTube-канале оператора.

По сюжету девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки. Вместе с ней на пробежке появился и Монатик.

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"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой…"- спел артист в рекламе.

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Напомним, ранее глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора".