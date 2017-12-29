К черту микрофон: Светлана Лобода оконфузилась на российском радио

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода пережила неприятные мгновения во время записи на российском "Авторадио".

Во время выступления в студии радиостанции Лобода уронила микрофон. Певица тут же подняла его, а ведущие в студии поддержали ее аплодисментами.

Неприятность случилась, когда Светлана вживую исполняла свой хит "К черту любовь".

"Вот вам и фишка для эфира, ставшая уже доброй традицией", — прокомментировала видео Лобода, намекая на то, что не впервые роняет микрофоны во время выступления.

Выступая в Москве в начале декабря, она упустила микрофон прямо на сцене, исполняя песню "Твои глаза".

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