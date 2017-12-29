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    К черту микрофон: Светлана Лобода оконфузилась на российском радио

    (обновлено: )37720
    Украинская певица второй раз за последнее время уронила микрофон во время выступления. "Это стало доброй традицией", - отшучивается певица в социальных сетях.
    Фото с Instagram Светланы Лободы

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода пережила неприятные мгновения во время записи на российском "Авторадио".

    Во время выступления в студии радиостанции Лобода уронила микрофон. Певица тут же подняла его, а ведущие в студии поддержали ее аплодисментами.

    Неприятность случилась, когда Светлана вживую исполняла свой хит "К черту любовь".

    "Вот вам и фишка для эфира, ставшая уже доброй традицией", — прокомментировала видео Лобода, намекая на то, что не впервые роняет микрофоны во время выступления.

    Выступая в Москве в начале декабря, она упустила микрофон прямо на сцене, исполняя песню "Твои глаза".

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