Свой-чужой. Украинские патриоты давят украинский шоу-бизнес

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Гнев патриотов

В четверг, 8 июня, в Одессу по случаю открытия ресторана "Leo Park" организаторы пригласили примадонну украинской эстрады Ирину Билык. Однако представители патриотических организаций пообещали сорвать концерт. Всему виной, как всегда, оказался "непатриотизм" певицы, ее сотрудничество с РФ и выступления в Крыму.

Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы.

"Двенадцатого августа 2015 года (Билык — Ред.) посещала Крым, заехав с территории РФ. Самолетом из Москвы, если быть точнее. Прокуратура тогда этот инцидент расследовала, расследовала, но к ответственности Билык так и не привлекли. В последнее время она не вылезает практически из РФ. Подруга Светы Лободы, кстати. Ее муж Аслан принимал участие в российском "Голосе страны", а сама Ирина объяснила это тем, что выступать в России просто ближе к их дому", — заявил бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

К началу концерта певицы разгорелись нешуточные страсти. Организаторы и правоохранители начали говорить об отмене концерта. Но часть патриотов таки пришла к стенам ресторана, который оцепили правоохранители. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

Противники Билык пытались помешать концерту, один из активистов бросал в сторону певицы яйца, за что был задержан полицейскими. В результате возникла драка. Как писали СМИ, полиция задержала и самого инициатора пикета Сергея Стерненко, однако позже отпустила.

Кроме того, около десятка активистов попытались прорваться в заведение, где выступала певица, однако охрана клуба и полиция не дали этого сделать. Позже между противоборствующими сторонами произошли столкновения.

Тем временем экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко обвинил советника областного управления Нацполиции Руслана Форостяка в том, что он якобы спровоцировал конфликт.

"Меня сильно избили. Затащили в толпу полиции. Били ногами в лицо и в спину. Если бы не закрывался руками, выбили бы зубы. Нахожусь в автобусе МВД, ул. Космонавтов, 12. Спровоцировал конфликт Руслан Форостяк", — заявил Стерненко.

Однако, несмотря на бурлящие страсти, концерт Ирины Билык таки состоялся.

Ответ полиции

В полиции заверили, что никаких провокаций со стороны правоохранителей, которые привели бы к столкновениям, не было.

"Переговорил с десятом свидетелей и активистов, с журналистами, которые работали на месте событий, ни один не понимает заявлений (Сергея) Стерненко (экс-лидер местной ячейки "Правого сектора" — Ред.) относительно провокаций. Но факт есть факт, я видел собственными глазами юшку из носа у парня, отвел глаза на минуту, и на тебе", — заявил советник начальника Главного Управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Почему люди делают вид, что не понимают, что это не Форостяк или там Головин позволяют или отменяют концерты, или бросают яйца в посетителей заведений, а совсем другие люди… Ну что же, продолжайте делать вид, чем это закончится очевидно — ничем", — добавил он.

По факту столкновений полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

"Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия и посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия", — говорится в сообщении.

Что говорит Билык

Сама певица объяснила, что позвала полицию на свой концерт из-за угрозы провокаций. Именно поэтому она обратилась к правоохранителям с просьбой поддержать ее.

"Я была очень удивлена перед концертом, что поступила такая информация (о подготовке провокаций активистов — Ред.). Я о ней не знала и хотела, чтобы полиция меня поддержала", — сказала Билык в эфире телеканала NewsOne. Она выразила благодарность правоохранителям и "тем людям, которые были в этом задействованы, всем, кто беспокоился". "Знаете, мое сердце, мое дело, жизнь и творчество чисты. Мне не в чем себя упрекнуть, что я что-то не так сделала", — заявила Билык.

На этом решили не останавливаться

Тем временем радикально настроенные активисты не намерены на этом останавливаться. Они планируют в пятницу, 9 июня, пикетировать областное управление полиции. Инициатор бойкота концерта Билык в Одессе Сергей обвинил правоохранителей в провокациях и избиении.

"Такого произвола я не видел давно. Все идем 9 июня в 15.00 под облуправления МВД на Еврейской 12. Одесса", — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Уже не впервой

Одесские радикалы уже не впервой объявили бойкот украинским звездам из-за их "непатриотизма".

Напомним, 28 мая в одесском клубе Ibiza должен был состояться концерт украинской певицы Светланы Лободы, но этому помешали представители патриотических организаций. За несколько дней до концерта активисты потребовали отменить выступление, но их требования проигнорировали. Вечером в день концерта они собрались под клубом, требовали остановить выступление певицы и лишить ее гражданства Украины. В ход пошли даже петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка.

Причиной гнева активистов стала активная концертная деятельность Лободы в России.

В команде Лободы поведение активистов назвали провокацией и заявили, что "в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура".

По факту инцидента полиция составила один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".

Ранее в ноябре в Чернигове националисты предприняли аналогичную попытку. Сначала они требовали от властей отменить его из-за гастролей певицы в РФ, потом устроили так называемый "коридор позора" для зрителей, которые шли на мероприятие.

Тем временем вслед за концертом Лободы националисты пригрозили сорвать и шоу Дорна, которое было запланировано на 9 июня. Однако позже стало известно, что певец его отменил из соображений безопасности.

По материалам из открытых источников интернет