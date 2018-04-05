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    Общество

    Ветераны АТО поставили ультиматум международному перевозчику

    (обновлено: )17110
    Военные, возмущенные высадкой одного из своих побратимов, заявили, что больше не намерены слушать оправдания о том, как как трудно зарабатывает перевозчик "Гюнсел".
    Ветераны АТО в офисе компании Гюнсел
    Facebook Dmitry Matros

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Участники боевых действий в Донбассе из "Киевского городского союза ветеранов АТО" поставили ультиматум руководству компании-перевозчику "Гюнсел" (Gunsel) в Украине.  

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    "Вместе с побратимами вновь посетили головной офис перевозчика "Гюнсел". Напомнили о нашем письмо и требования. Напоминаем, что работники данной компании недавно позволили себе произвольно высадить из автобуса ветерана, который уже имел на руках приобретенный билет. При этом была применена сила каких-то отморозков", — сообщил на своей странице в Facebook один из участников акции Дмитрий Матрос. 

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    Военные заявили, что больше не намерены слушать оправдания о том, как как трудно зарабатывает перевозчик и о компенсации от государства.

    "Представители компании постоянно путались в собственных словах, пытались приводить какие примеры из законов, но пока закон говорит: ветеран войны имеет право на бесплатный проезд всеми видами автомобильного транспорта, точка. При этом в законе не указано никаких ограничений по количеству таких пассажиров на одном рейсе", — говорится в сообщении.

    Также ветераны выказали сожаление, что им не удалось пообщаться "с быками, которые были слишком смелыми, когда группой "прессовали" нашего побратима".

    "И напоследок: если данная компания нарушает закон, а полиция не предпринимает никаких мер, чтобы такое нарушение прекратить, — мы, ветераны, сами будем защищать наши права. В ближайшие дни мы ждем официального ответа от "Гюнсел", а именно письменные извинения перед побратимом и обязательство соблюдать требования закона в части бесплатных перевозок. Если нет — мы не дадим зарабатывать деньги компании, которая наплевала на защитников Украины. За нами не только Киев, но и другие крупные города Украины", — добавили военнослужащие.

    Facebook Dmitry Matros
    Ветераны АТО в офисе компании "Гюнсел"

    Официальных комментариев от "Гюнсел" по данной ситуации пока не поступало. 

    Напомним, в конце прошлого года националисты "жестоко наказали" водителя междугородней маршрутки в Киевской области, выгнавшего сына погибшего бойца АТО.

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