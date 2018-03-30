В Днепре зарезали ветерана АТО

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в одном из жилых домов убили ветерана боевых действий на Донбассе. Об этом изданию 49000.com.ua сообщили очевидцы событий. Инцидент также подтвердили в полиции.

Около 23:00 житель дома на улице Победителей заметил, как сосед разбивает окно в квартире своего одноклассника, который недавно вернулся из зоны боевых действий. Нападающий был известен в доме как психически неуравновешенный, он периодически проходил лечение в психиатрической больнице, а когда употреблял алкоголь, становился совершенно невменяемым. Ветеран АТО вызвал сотрудников патрульной полиции, которые составили протокол.

По словам очевидца, хулигана увезли врачи-психиатры, однако спустя некоторое время отпустили.

Той же ночью мужчина снова пошел к однокласснику и напал на него с ножом.

По словам очевидца, пока приехавшие на место копы одевали наручники на преступника, а медики обрабатывали раны, ветеран боевых действий умер.

По информации Анны Старчевской, пресс-секретаря ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями. Дело об убийстве внесли в реестр досудебных расследований. Другие подробности пока не сообщаются.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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