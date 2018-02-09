В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба Виктор Муженко заявляет, что украинская армия не разрабатывает планов и не ставит цели за пределами границ Украины. Об этом сообщил глава Генштаба Украины во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы "фейковые" там ни бросал документы, у нас нет задач за пределами границ Украины", — сказал Муженко.

По его словам, угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут выходить сразу по нескольким направлениям и, исходя из этого, одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск является повышение их мобильности.

Ранее в Донецке сообщили, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата и в случае вооруженной агрессии в отношении самопровозглашенных республик Донбасса, военнослужащим Украины будет нанесен непоправимый урон.