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    В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (268)

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    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ВСУ не собираются форсировать Волгу, украинская армия собирается "идти по своей территории и по своей земле".
    Виктор Муженко
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба Виктор Муженко заявляет, что украинская армия не разрабатывает планов и не ставит цели за пределами границ Украины. Об этом сообщил глава Генштаба Украины во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщает пресс-служба Минобороны.

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    "Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы "фейковые" там ни бросал документы, у нас нет задач за пределами границ Украины", — сказал Муженко.

    По его словам, угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут выходить сразу по нескольким направлениям и, исходя из этого, одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск является повышение их мобильности.

    Ранее в Донецке сообщили, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата и в случае вооруженной агрессии в отношении самопровозглашенных республик Донбасса, военнослужащим Украины будет нанесен непоправимый урон.

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