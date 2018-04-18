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    Общество

    Начальника Генштаба ВСУ Муженко сравнили с людоедом Ганнибалом Лектером

    (обновлено: )10910
    О сходстве начальника Генерального штаба ВСУ с легендарным актером Энтони Хопкинсом, сыгравший холоднокровного серийного убийцу Ганнибала Лектора заявил волонтер Алексей Мочанов.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ,18 апр — РИА Новости Украина. Известный волонтер и бывший гонщик Алексей Мочанов нашел сильное сходство между начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и легендарным актером Энтони Хопкинсом в образе зловещего Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят".

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    "Нельзя не заметить сходство. Виктор Муженко, у Вас есть дублёр. И есть кому сыграть Вас в фильме о войне. Без грима. Глазам своим не верю", — поделился своей "находкой" Мочанов на странице в Facebook

    Facebook Alex Mochanov
    Виктор Муженко и Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера

    Ранее сообщалось, что заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.

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