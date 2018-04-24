Муженко пообещал призвать 100 тысяч резервистов при обострении в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины призовут 100 тысяч резервистов в случае обострения ситуации в зоне проведения военной спецоперации в Донбассе, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Напомним, в ходе весенней призывной кампании украинские военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

"В случае обострения ситуации мы имеем возможность привлечь необходимое количество подготовленных людей. Речь идет о более чем 100 тысяч людей, которые готовы быстро пополнить боевые части", — отметил Муженко в интервью Укринформу.

По его словам, оперативно призвать 100 тысяч человек позволит система подготовки резерва." Мы ежегодно проводим сборы, которые предусматривают как индивидуальную подготовку резервистов в учебных центрах, так и проведение боевого слаживания уже в составе своих батальонов и бригад, в которых резервисты когда-то проходили службу и куда будут призваны по мере необходимости", — уверен Муженко.

Ранее глава генштаба Вооруженных сил Украины заявлял, что ВСУ в текущем году будут вооружены танками "Оплот", а также противотанковыми комплексами отечественного производства.