Муженко назвал сроки предоставления Украине американского оружия

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. США предоставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев", — цитирует в среду Муженко украинское агентство УНИАН.

По его словам, для того чтобы получить такое оружие, Украине необходимо иметь подготовленные места для его хранения.

"Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка, и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою", — добавил Муженко.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.