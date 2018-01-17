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    Муженко назвал сроки предоставления Украине американского оружия

    (обновлено: )20302
    По словам начальника Генштаба вооруженных сил Украины, США называют разные сроки предоставления оружия - от двух до шести месяцев.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. США предоставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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    "Они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев", — цитирует в среду Муженко украинское агентство УНИАН.

    По его словам, для того чтобы получить такое оружие, Украине необходимо иметь подготовленные места для его хранения.

    "Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка, и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою", — добавил Муженко.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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