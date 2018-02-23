В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинская армия еще около года будет ждать новые танки "Оплот", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

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"Мы ожидали в конце прошлого года — начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", — сказал он.

Ранее сообщалось, что "Завод имени Малышева" отправил в Таиланд партию танков "Оплот". Последние по контракту с Таиландом боевые машины завод планирует сдать в первом квартале 2018 года.