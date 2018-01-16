Главу Генштаба ВСУ вызвали в штаб-квартиру НАТО

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.

"Муженко прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса", — говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Twitter.

Ранее сообщалось, что военный комитет НАТО, главный военный орган альянса, соберется в Брюсселе на заседание 16-17 января. В повестке заявлены, в числе прочих, вопросы борьбы с ИГ, также обсуждение обстановки в Украине и в Грузии.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в брюссельской штаб-квартире на уровне начальников генштабов для обсуждения операций и миссий НАТО и предоставления Североатлантическому совету (политическому органу альянса) рекомендаций относительно реагирования на вызовы в сфере безопасности. Председательствовать на совещании будет глава военного комитета чешский генерал Петр Павел.

По данным альянса, встречи с партнерами из Украины и Грузии будут сфокусированы на ситуации с безопасностью на местах, прогрессе оборонной реформы. Одна из сессий призвана "предоставить возможность обновить данные по ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нее".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.