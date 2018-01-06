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    Порошенко: членство в ЕС и НАТО - перспектива явно не 2018 года

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (304)

    (обновлено: )25203
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "безвиз, завоеванный с помощью имплементации важных реформ и начала действия Соглашения об ассоциации, знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей".
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

    Биометрический паспорт
    Украинское фото
    Обратная сторона безвиза. Украинцев высылают из Евросоюза

    "Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске издания "Новое время" и "The Economist Мир".

    Порошенко также напомнил о том, что в 2017 году украинцы получили возможность ездить в страны Евросоюза без виз.

    "Безвиз, завоеванный с помощью имплементации важных реформ и начала действия Соглашения об ассоциации, знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей", — написал Порошенко.

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    Ранее президент Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО и продолжает реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.

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