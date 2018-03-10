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    уставы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    Судьба "Нафтогаза": идет перераспределение контроля над компанией - эксперт
    22:44 20.09.2016
    119Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук считает, что на данный момент происходит перераспределение контроля за сферами деятельности "Нафтогаза Украины". Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики утвердило два варианта устава "Нафтогаза"
    17:18 20.09.2016
    103Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Приказом Министерства экономического развития и торговли утвержден устав НАК "Нафтогаз Украины", который действует в настоящее время и другой вариант документа, который вступит в силу с апреля 2017 года.
    Нафтогаз Украины
    Минэкономики отменило правки устава "Нафтогаза" по поводу "Укртрансгаза"
    20:58 19.09.2016
    391Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Решение об отмене поправок Минэкономики было принято на совещании, в котором участвовали премьер Владимир Гройсман, посол США Мари Йованович, представители ЕБРР, Всемирного банка, а также руководство "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".
    Укртрансгаз
    Energy community требует отменить решение относительно "Укртрансгаза"
    02:33 19.09.2016
    426Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Секретариат призывает украинские власти к полному и быстрому выполнению резолюции по разукрупнению и соблюдению руководящих принципов Организация экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на государственных предприятиях.
    Шествие бойцов 53-й отдельной механизированной бригады на Николаев
    Взбунтовавшихся бойцов 53-й бригады накажут по Уставу ВСУ - советник Порошенко
    23:54 10.02.2016
    6454Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    По словам советника президента Юрия Бирюкова, анализ Устава ВСУ позволяет сделать вывод, что большая доля ответственности за случившееся лежит на командовании бригады.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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