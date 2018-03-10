Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук считает, что на данный момент происходит перераспределение контроля за сферами деятельности "Нафтогаза Украины". Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
Приказом Министерства экономического развития и торговли утвержден устав НАК "Нафтогаз Украины", который действует в настоящее время и другой вариант документа, который вступит в силу с апреля 2017 года.
Решение об отмене поправок Минэкономики было принято на совещании, в котором участвовали премьер Владимир Гройсман, посол США Мари Йованович, представители ЕБРР, Всемирного банка, а также руководство "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".
Секретариат призывает украинские власти к полному и быстрому выполнению резолюции по разукрупнению и соблюдению руководящих принципов Организация экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на государственных предприятиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".