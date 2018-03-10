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    бойцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Украинские киборги отреагировали на рекламу Apple с киборгом из России. Видео
    В Украине "киборги" возмутились рекламой Apple 
    01:25 25.09.2017
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    Украинские военные потребовали извинений от компании Apple, использовавшей в рекламном ролике новых часов Apple Watch словосочетание "русский киборг".
    Батальон Азов в Мариуполе. Архивное фото
    В ДНР сообщили о прибытии в Мариуполь бойцов "Правого сектора" и "Азова"
    23:22 23.10.2016
    3152Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе отмечено прибытие из Киева и Днепропетровска нескольких групп бойцов подразделений "Правый сектор", "Азов" и "Айдар".
    Бой в районе промзоны Авдеевки. Видео
    Бой в районе промзоны Авдеевки (ненорм. лексика) 
    03:29 06.06.2016
    1230Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В интернете опубликованы кадры боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки. Как указано в комментарии к видео, в бое, который происходил в конце апреля, участвовали бойцы Правого сектора.
    Курсанты обнаружили останки солдат, погибших во Второй мировой войне. Видео
    Курсанты обнаружили останки солдат, погибших во Второй мировой войне 
    03:45 08.05.2016
    274День Памяти и День Победы в Украине
    Накануне Дня Победы в Киевской области найдены останки восьми солдат, погибших во Второй мировой войне, а также армейские вещи, обломки оружия и гильзы, сообщает пресс-служба СБУ.
    В километре от Горловки: жизнь бойцов ВСУ на линии разграничения
    В километре от Горловки: жизнь бойцов ВСУ на линии разграничения 
    06:23 25.02.2016
    844Донбасс: мир или война.
    Линия разграничения проходит практически в одном километре от Горловки, а бойцов ВСУ от ополченцев самопровозглашенной ДНР в этом месте разделяют всего 300 метров.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады
    На основании протеста бойцов 53 бригады будет проведена служебная проверка
    00:51 09.02.2016
    697Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться в ситуации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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