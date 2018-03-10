По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе отмечено прибытие из Киева и Днепропетровска нескольких групп бойцов подразделений "Правый сектор", "Азов" и "Айдар".
По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться в ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".