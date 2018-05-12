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    Матиос заявил об "избирательности" в деле Найема

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    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (462)

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    Главный военный прокурор Украины отметил, что в порядке 129 статьи за "хулиганство" ни одному пострадавшему в Украине охрану еще не предоставляли, как это произошло с нардепом Мустафой Найемом.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Никому из пострадавших ранее не предоставляли охрану за счет государства в рамках уголовного производства по статье "хулиганство", заявил главный военный прокурор Украины — заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос, комментируя дело об избиении народного депутат от БПП Мустафы Найема.

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    Избиение Найема. Появилось новое видео конфликта

    Ранее стало известно, что Найем попросил госохрану из-за многочисленных угроз, поступавших в его адрес.  

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    "В порядке 129 статьи за "хулиганство" ни одному пострадавшему в Украине охрану еще не предоставляли. Объясните мне, где неизбирательность? Многие пишут: предоставьте мне охрану за счет государства, не предоставляют… Другие люди, которые попадают в аналогичные ситуации, не получают этого всего", — сказал Мутиос в эфире радио "Новое Время".

    Он также отметил, что без согласия потерпевшего предоставить ему охрану в уголовном процессе невозможно.

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура. Главный фигурант дела — Магомед Саитов — бежал в Азербайджан. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции

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