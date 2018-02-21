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    Матиос объяснил, почему в Донбассе были задержаны всего 11 россиян

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    По словам главного военного прокурора, украинским спецслужбам удалось задержать всего лишь 11 россиян, потому что "Украина не ведет наступательную войну в Донбассе".
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. С начала боевых действий в Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 граждан России, заявил заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    Миротворцы ООН. Архивное фото
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    "Военные спецслужбы задержали при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, из них — трое кадровые военнослужащие. По всем в суд были направлены обвинительные акты и определены приговоры", — сообщил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

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    Он отметил, что за различные периоды войны, контингент российских военных в Донбассе составлял от трех до шестнадцати тысяч человек.

    "В период Иловайской трагедии максимальный контингент российского военного присутствия составлял несколько тактико-батальонных групп, общей численностью около 16 тысяч человек", — рассказал Матиос.

    Он пояснил, что спецслужбам удалось задержать лишь 11 россиян, потому что Украина не ведет наступательную войну.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Как известно, Россия неоднократно отрицала свою причастность к вооруженном конфликту в Донбассе. 

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