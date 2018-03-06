Для реабилитации атошников не делается ничего - Гай

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

По словам генерального военного прокурора Анатолия Матиоса, в 2018 году уже покончили жизнь самоубийством 16 участников АТО. В свою очередь, по данным Генштаба Вооруженных сил, в Украине коэффициент самоубийств среди военнослужащих составляет семь тысячных процента на 100 тысяч военных, что соответствует мировой практике.

В БПП говорят, что сегодня социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств, а должен быть единый государственный орган, который будет нести ответственность за всю работу по соцзащите ветеранов войны и участников АТО. И даже готовы к блокированию трибуны, если вопрос о его создании не поставят на голосование.

Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года глава Минобороны Степан Полторак уволил начальника психиатрического отделения Главного военного клинического госпиталя Олега Друзя. Аргумент такой: неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей. Перед этим сообщалось, что на комитете по вопросам здравоохранения Олег Друзь назвал 93% участников АТО потенциальной угрозой для общества.

Подробнее о психологической реабилитации участников АТО и небоевых потерях в армии в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал волонтер, офицер запаса Мирослав Гай.

(текст публикуется на языке оригинала) Канал на Youtube ТСН Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах за право бесплатного проезда

Хто має займатись реабілітацією ветеранів? Й хто цим займається по факту? Тому що Матіос каже, що у 2017 році рівень забезпечення їх психологічною реабілітацією з боку держави склав лише 0,1% від загальної кількості.

— Це дійсно, що реабілітація ветеранів АТО у нас поставлена геть погано. Переважно з тих, кого я знаю, хто займається реабілітацією, це волонтери або міжнародні організації. Вони отримують гранти на такі проекти, вивозять атошників чи у відпустки, чи кудись на відпочинок, навіть за кордон, у мене є деякі знайомі, які навіть користуються такими програмами, як туристи. От вони воюють, і коли у них є можливість відпустки, то вони завжди користуються і на такі програми їздять. Але це не державні заходи.

А держава що для цього робить?

— Чесно кажучи, мені невідомо, що такого робить для реабілітації держава. Тобто я, як атошник, як офіцер запасу, чесно кажучи, не маю жодних телефонів, куди звертатися у разі потреби для мене чи для родини, психологічної реабілітації. Мені ніколи не повідомляли ані в військкоматах, ані в Інтернеті, ані з телебачення, я не бачив, щоб мене запрошували кудись звернутися, якщо була б така потреба у мене.

Створення міністерства чи якогось органу, який би це все координував, щось поліпшило б? RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов

— Тут є і позитивні, і негативні варіанти розвитку подій. Справа в тому, що світова практика, наприклад, таких країн, як США, показує, що міністерство ветеранів в таких країнах мають бюджети трохи не такі ж самі, як Міноборони. Тобто вони мають гігантські бюджети, там займаються ветеранами, не просто займаються, не тільки тими, хто закінчили свою службу в збройних силах США, а й безпосередньо людьми, які взагалі були в бойових діях. Тобто якщо військовослужбовець повертається з зони бойових дій, робочі відрядження, то ним обов'язково займаються, він має обов'язково мінімум 2-3 місяці проходити спецогляд, контроль психолога, психіатра, у нього реабілітація є, навіть якщо він не отримав травму, навіть якщо він не брав безпосередньо участі в стрілянині, він обов'язково має пройти реабілітацію.

Тобто в принципі ідея такого міністерства підказана нашими закордонними друзями, вони готові виділити… от зробили трастовий фонд, виділити фінансування, допомогти нам. У нас же створення такого міністерства викликає побоювання того, що це, можливо, буде якийсь новий розпил коштів, які будуть виділятися міжнародною допомогою і бюджетом. Але, все ж таки, таке міністерство, так чи інакше, потрібно, тому, звичайно, у нас буде більшати кількість людей, які отримують досвід бойових дій. Крім того, у нас є тотальна проблема з цивільним населенням, яке пройшло бойові дії, бо, що солдат страждає в окопі, що місцева бабуся страждає, яку бомбили і так далі. І всі ці люди потребують реабілітації.

Чи діють в АТО військові психологи?

— Є, військові психологи в зоні АТО діють, є мобільні групи, куди входять військові психологи, вони їздять. Але немає комплексної програми.

Обов'язкова психологічна реабілітація для учасників АТО потрібна? rosa-tv.com Рост числа суицидов: для людей смерть как игра – психолог

— Я вважаю, що обов'язково, як у світовій практиці, міжнародній практиці, має бути обов'язкова психологічна реабілітація, для будь-якої людини, військовослужбовця, який перебував у відрядженні в зоні бойових дій. Це апріорі, це так має бути як це прийнято в цивілізованих країнах. Це означає, що людина перебувала у стані шаленого стресу, психологічних навантажень великих, вона бачила смерть, чи була поруч, знаходилася в загрозі якійсь постійній, і вона має пройти певний період перепочинку. Це в усьому світі, це порядок такий, заведений, якщо ми не хочемо втрачати своїх солдат і офіцерів.

На території, де тривають бойові дії, наскільки велика частка з усіх небойових втрат припадає на самогубства?

— Скажімо так, у нас велика кількість втрат, які є, які відбулися за ці чотири роки, це небойові втрати. Тобто це приблизно один до п'яти. Що значить — небойові? Річ у тім, що військова служба взагалі пов'язана з великою кількістю ризику. Це робота з технікою, зі зброєю, небезпечна робота, робота в складних умовах. Людина захворіла: це бойова втрата чи не бойова? Небойова, але вона отримала хворобу внаслідок перебування в зоні АТО. Тобто необов'язково, що це всі у нас прямо самогубці. Ні. І сюди також входять втрати, які стосуються поранень або хвороб. Тобто втрата, це ж необов'язково означає, що людина померла. Це означає, що ми втратили військовослужбовця як бойову одиницю, можливо, через стан здоров'я, через хворобу, так само. Так що не треба драматизувати. У нас все знаходиться в такій само, плюс-мінус, гіршій-кращій статистиці, як це по всіх збройних силах світу відбувається. Просто, наприклад, у країнах цивілізованих, як США, там настільки розвинута оця медична реабілітація, допомога, і там настільки хороші побутові умови праці військовослужбовця, що у них, звичайно, таких втрат менше. Та вибачте, у них навіть харчування ліпше, просто елементарно!

Напомним, ранее психотерапевт Руслана Безпальчая заявила, что информация о том, что 80% воинов АТО имеют проблемы с психикой, не отвечает действительности.