С кем воюете, ребята? Вечный бой военных с гражданскими

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В то время как официальный Киев рапортует об укреплении Вооруженных сил американскими Javelin, а верховный главнокомандующий хвастается, что иностранные военные советники в восторге от ВСУ, проблемы с дисциплиной военных никуда не делись.

Так, практически любые праздники превращаются у военных в криминальные хроники с пьяным дебошем и конфликтами с гражданскими. При этом одной из основных причин небоевых потерь армии по-прежнему остается алкоголь, которым злоупотребляют военные. Подробнее о последних громких инцидентах с военными — в обзоре РИА Новости Украина.

Кровавое 8 марта на Херсонщине

В поселке Новая Збурьевка в Херсонской области длительные праздники по случаю 8 марта не обошлись без конфликта военных с местными жителями. Как сообщили в пресс-службе командования Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины (ВСУ), гражданские лица подрались с военнослужащими, которые охраняли военный объект, а драку спровоцировало избиение несколькими гражданскими лицами одного из военнослужащих.

"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебным инструкциям, они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – заявили в ВСУ.

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По словам военнослужащих, "гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр", их задержали и передали вызванному наряду Нацполиции. При этом телесные повреждения получили и гражданские, и военные, а ВМС заявили, что бойцы были трезвы. Военные также уточнили, что по данному факту командованием ВМС ВСУ и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки.

Наряду с этим у местных жителей иная картина произошедшего. Херсонские СМИ, в частности, пишут о жалобах местных жителей на то, что военные устраивают пьяные дебоши. По словам местных жителей, в ночь на 9 марта военные напали на людей, которые зашли в магазин за сигаретами, и избили их. Двое из гражданских в итоге попали в реанимацию.

В полиции также сообщили об инциденте, однако в криминальной сводке фигурируют "неизвестные в камуфляжной форме". По данным правоохранителей, в полицию обратилась мать пострадавшего, по ее словам, молодой человек получил повреждения в ночь на 9 марта. Ее сын был избит возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка. Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой "неизвестные в камуфляжной форме" нанесли потерпевшему повреждения.

Драка закончилась убийством

Еще один конфликт на днях произошел в Одесской области. По данным командования 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военнослужащий в ходе празднования своего дня рождения повздорил с группой молодых людей, что закончилось убийством.

"30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и супруги праздновал свой день рождения. Группа выпивших молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными", — говорится в сообщении.

Командование части, где служит подозреваемый, выразило родным и близким погибшего соболезнования и сообщило, что по факту инцидента ведется следствие.

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"В очередной раз напоминаем военнослужащим о необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и сохранения чести и достоинства защитника Украины", — говорится в сообщении.

Смерть военного в ресторане

В конце января в одном из ресторанов Киева в результате драки военнослужащий-контрактник воинской части воздушного командования Центр, дислоцированной в Киевском гарнизоне, был ранен ножом в горло, в результате чего скончался.

По словам свидетелей, конфликт возник между двумя компаниями. Один из мужчин выхватил нож и ударил им оппонента в шею. Затем злоумышленник и его товарищи бежали с места происшествия на автомобилях.

Врачи "скорой" констатировали смерть раненного военного, 1996 года рождения. Он находился в ресторане вне служебного времени. По факту гибели было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Конфликт на остановке

Наряду с этим, одним из самых громких случаев последних двух месяцев в конфликтах военных с гражданскими стал инцидент с атошником, убившим мужчину. Так, у станции метро "Черниговская" на остановке маршруток атошник, который находился в увольнении, ножом убил мужчину, сделавшего ему замечание за то, что военный попытался сесть в автобус без очереди.

Погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах. В СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве — солдат-контрактник 72-й бригады в момент совершения преступления, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Однако у главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о другой версии трагедии. "Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые, потому что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО?" — заявил Матиос.