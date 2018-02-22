Февральские откровения военного прокурора Матиоса

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина" ответил на волнующие вопросы по ситуации в АТО, а также высказался о подписании президентом скандального закона по Донбассу.

Страшная статистика

Говоря о психологическом состоянии бойцов АТО, Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам. По его словам, каждую неделю 2-3 военных лишают себя жизни!

"В среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек, которые совершают самоубийство. Мы говорим о тех, кто находится в зоне АТО или в других воинских частях, отводимых на слаживание, восстановление и т.д.", — сказал он.

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Матиос также отметил, что, согласно аналитическим данным и опыту других стран, до 80% принимавших участие в боях имеют те или иные признаки посттравматического синдрома.

"Свыше 500 тысяч украинских мужчин прошли войну. А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни", — добавил он.

О противостоянии в Донбассе

На сегодняшний день на неподконтрольных Украине территориях находятся 40 000 вооруженных людей, заявил Матиос.

"Оно (количество вооруженных людей — Ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно — до 40 тысяч вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров РФ. Контингент непосредственно россиян в различные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", — сказал Матиос.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской областей "российскими военными сформировано два армейских корпуса": "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со штабом в Донецке, второй — "Армейский корпус народной милиции" со штабом в Луганске".

При этом военный прокурор подчеркнул: против ВСУ воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. "Более 35 тысяч человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в (самопровозглашенной — ред.) ДНР, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", — добавил Матиос.

Матиос также сообщил, что с начала боевых действий в Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 граждан России.

"Военные спецслужбы задержали при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, из них — трое кадровые военнослужащие. По всем в суд были направлены обвинительные акты и определены приговоры", — сообщил Матиос.

Он пояснил, что всего лишь 11 россиян, потому что Украина не ведет наступательную войну.

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О миротворцах ООН и судьбе Югославии

Отдельно Матиос коснулся вопроса о перспективах введения миротворцев на Донбасс.

Военный прокурор отметил, что миротворческой миссии ООН при введении на территорию Донбасса будут действовать не по украинскому законодательству, а по законам своих стран.

"Никто никогда не говорил, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. Он предполагается в количестве не менее стороны конфликта. То есть, 30-35 тыс. военных разных стран. В первую очередь не тех, кто является участником НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, под эгидой которого это предполагается сделать, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальным принципом ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", — сказал он.

Матиос также привел статистику правонарушений, совершенных представителями миссий раньше.

"За период с 2004 по ноябрь 2006 года в миротворческих контингентах ООН было проведено 319 расследований случаев уголовных преступлений на сексуальной почве, по результатам которых из состава миссий миротворческих ООН были репатриированы 144 военнослужащих, 17 офицеров полиции и гражданских лиц, которые так и не были привлечены к ответственности правительствами своих стран", — добавил он.

Говоря о перспективах введения миротворцев на Донбасс, Матиос считает, что в скором времени Украина повторит судьбу Югославии и превратиться в испытательный полигон для военных со всего мира.

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По его мнению, именно к такому результату приведет подписанный президентом закон о реинтеграции Донбасса.

"Мы стали свидетелями подписания президентом закона о мерах по деоккупации Донбасса, там четко прописано, что Россия является агрессором. Это скорее политический закон с политическими последствиями, потому что, должен сказать некоторые вещи и переживания. Украина снова и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических, или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы", — считает военный прокурор.

По материалам из открытых источников интернет