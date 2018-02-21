Матиос озвучил статистику самоубийств в ВСУ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий. В среднем в неделю два-три человека", — сказал он в эфире 112 Украина.

При этом Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. В то же время около 80 процентов вернувшихся с фронта могут иметь психические расстройства.

Накануне в Киевской области один из экс-атошников обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и попытался скрыться на полицейском авто, однако мужчину задержали правоохранители.