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    Матиос озвучил статистику самоубийств в ВСУ

    (обновлено: )41940
    Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. По его словам, в среднем в неделю два-три военнослужащих совершают самоубийства.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. 

    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Сергей Ковтун, facebook
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    "Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий. В среднем в неделю два-три человека", — сказал он в эфире 112 Украина.

    При этом Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. В то же время около 80 процентов вернувшихся с фронта могут иметь психические расстройства.

    Накануне в Киевской области один из экс-атошников обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и попытался скрыться на полицейском авто, однако мужчину задержали правоохранители.

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