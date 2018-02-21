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    Матиос: против нас в Донбассе воюет хорошо обеспеченная военная сила

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (551)

    (обновлено: )46631
    По данным главного военного прокурора Украины, на территории Донецкой и Луганской областей "российскими военными сформировано два армейских корпуса"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Персональный сайт Анатолия Матиоса

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. на сегодняшний день на неподконтрольных Украине территориях находятся в 40 000 вооруженных людей, заявил заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Миротворцы ООН. Архивное фото
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    "Оно (количество вооруженных людей — Ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно — до 40 тысяч вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в различные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", — сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

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    Он также утверждает, что на территории Донецкой и Луганской областей "российскими военными сформировано два армейских корпуса": "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со штабом в Донецке, второй — "Армейский корпус народной милиции" со штабом в Луганске.

    "Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тысяч человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в (самопровозглашенной — ред.) ДНР, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", — добавил Матиос.

    Ранее Матиос заявил, что с начала боевых действий в Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Как известно, Россия отрицает свою причастность к вооруженном конфликту в Донбассе. 

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